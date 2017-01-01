Вавада ведет легальную деятельность на основании лицензии, выданной на Кипре. Пользователям онлайн казино на деньги гарантируется конфиденциальность платежных и личных данных благодаря использованию протокола SSL-шифрования. Активные геймеры получают кэшбэк до 20%.

Регистрация в казино и вход

Посетителям сайта Вавада регистрация доступна в режиме 24/7. Чтобы создать аккаунт, новичкам необходимо:

Загрузить основной или альтернативный домен онлайн-клуба. Вверху домашней страницы нажать кнопку «Регистрация». Указать номер телефона или электронную почту. Придумать и запомнить выбранный пароль. При наличии ввести действующий промокод. Выучить правила интернет-портала и согласиться с ними. Нажмите «Зарегистрироваться».

Допускается на площадке Вавада вход в личный кабинет и через профиль в социальных сетях. Список доступных вариантов отображается вверху регистрационной формы. К ним относятся Фейсбук, Твиттер и Гугл. Чуть выше указан актуальный поздравительный пакет, доступный новым клиентам.

Личный кабинет

Авторизовавшись в казино Вавада, новичкам нужно дополнить профиль личной информацией. Обязательно указываются имя и фамилия, дата рождения и пол. В соответствующем разделе кабинета отображается текущий уровень в рамках программы лояльности и выданные подарки. В одной из вкладок предусмотрен ввод актуального промо-кода.

Для пополнения баланса нужно нажать кнопку Касса. После этого на экране появится список платежных систем и история финансовых операций. В верхней части формы указывается подарок, предусмотренный за пополнение баланса.

Зеркало рабочее — доступ

Казино Вавада – это 100% копия запрещенного сайта, который зарегистрирован под новым доменным именем в сети Интернет. Это единственная разница между официальным и резервным ресурсом. Альтернативный домен Вавада обеспечивает доступ к основному сайту, что позволяет избежать проблем с авторизацией. Однако в любой момент зеркало может быть заблокировано, и вместо него оператор будет записывать новые сайты.

Как пополнить

Авторизованные гости могут пополнить счет в Вавада любым удобным способом. Минимальная сумма депозита составляет 250 рублей. Размер максимального платежа не может превышать отметку в 40000. Чтобы внести деньги на баланс, гемблеру нужно:

Авторизоваться или зарегистрироваться в системе. В правом углу экрана нажать кнопку Касса. Во вкладке "Пополнить" выбрать сумму. Определиться с соответствующим способом оплаты. Указать обязательные реквизиты. Нажмите кнопку «Оплатить».

Чтобы получить вознаграждение за депозит от Вавада, достаточно перевести на баланс минимальную сумму. Поощрение выдается независимо от выбранной гемблером платежной системы. В списке поддерживаемых сервисов:

банковские карты Visa, MasterCard, Maestro;

криптогаманец Bitcoin;

онлайн-банкинг;

платежная система AdvCash.

Использовать для проведения финансовых операций некоторые сервисы (криптовалюты Bitcoin и карты Maestro) доступно только после прохождения верификации. Все заявки обрабатываются мгновенно без взыскания комиссии со стороны онлайн-учреждения. Процедура верификации подтверждает номер телефона и емейла, а также загрузку фото паспорта или ID-карты. Потребуется и отправка селфи с открытым документом в руках, актуальной датой и наименованием интернет-учреждения.

Вывод

В Вавада вывод денег допускается при наличии на счете 400 рублей и более. Максимум в одной заявке можно запрашивать 15 000. Лимиты определяются выбранным геймером методом. Все заявки обрабатываются в течение 24 часов, начиная с момента их подачи. Чтобы обналичить выигрыш, гемблеру необходимо:

Авторизоваться в казино. В разделе «Касса» выберите вкладку «Снять». Определитесь с соответствующим сервисом для получения денег. Указать сумму вывода. Нажмите кнопку «Вывести».

Пользователям Вавада казино выведение средств впервые до 1000 рублей доступно без идентификации. В дальнейшем потребуется подтвердить свою личность. Все заявки обрабатываются без сбора комиссии со стороны онлайн-казино.

Разрешается снимать любые суммы, равные или меньше остатка на балансе. Сообщения о обналичивании призов должны отправляться только через веб-сайт. Выигрыши переводятся на карты банков России и в валюте, которую игрок использовал во время депозита. Максимальное время обработки заявки не превышает 7 рабочих дней.

Игровые автоматы

В каталоге Вавада игровые автоматы представлены 25 ведущими производителями. Среди поставщиков встречаются следующие компании:

NetEnt;

Novomatic;

Playtech.

Посетителям доступны для ставок игровые автоматы Вавада разной тематики. Есть слоты, участвующие в розыгрыше прогрессивного джекпота. Для удобства гостей сайта такие эмуляторы добавлены в специальный раздел меню.

В общей сложности на портале насчитывается около 1 200 игровых автоматов онлайн , среди которых есть аппараты с простым оформлением и трехмерной графикой. Есть слоты с бонусами в виде фриспинов, риск-игры или призового раунда. Например, Book of Sun, Poseidon's Rising, Chinese Tigers. Весь софт в казино поделен на следующие категории:

«Джекпот» – аппараты, участвующие в розыгрыше суперприза;

«Слоты» – классические и тематические автоматы с разным набором дополнительных опций;

«Купить Bonus» – слоты, позволяющие активировать призовые раунды за дополнительную сумму.

Пользователи могут играть в казино Вавада в онлайн-слоты некоторых провайдеров. Для этого на площадке предусмотрена система фильтров, позволяющая выводить на экран эмуляторы требуемых компаний. Найти игру по ее названию поможет отдельная поисковая строка в правом верхнем углу экрана.

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Как играть в Live Casino

Играть в лайв казино может каждый желающий, но сначала придется пройти регистрацию и сделать депозит. Дело в том, что в играх с живой крупью нет демо режима. То есть бесплатно попробовать такую ​​версию у посетителей игрового клуба не получится. Регистрация займет всего несколько моментов, как правило, создать аккаунт можно через короткую форму. Затем игрок авторизуется и в личном кабинете может пополнить свой счет.

Чтобы начать играть в live версии игр, далее необходимо сделать следующее:

Выбрать конкретную игру. В первую очередь пользователь онлайн казино переходит в live раздел и выбирает себе аппарат по вкусу. Это может быть европейская рулетка, американская или какой-нибудь вид покера. Подключитесь к столу. После этого игрок автоматически попадает за свободный стол, где еще не началась игра. В режиме live создается несколько столов и когда каждый из них полностью набирается, начинается игра. Делать ставки. Как только стол запустится, и игрок увидит, что дилер всех приветствовал и начал раздавать карты или принимать ставки в рулетке, можно спокойно погружаться в игровой процесс. Закончить играть в live версию можно в любой момент, достаточно просто оставить стол.

Кстати, если вы никогда не играли в лайф казино, то следует понимать, что за игрой вы наблюдаете видеотрансляцию. Вы в прямом эфире видите стол и крупье, раздающий карты или крутящее колесо. Также каждый игрок может общаться с дилером и другими участниками игры в чате или голосом, если у посетителя игрового клуба есть микрофон.

Разновидности игр в лайфе казино

Сейчас лайф казино Вавада стремительно развивается, поэтому здесь много разновидностей игр. Подобрать можно все что угодно, единственное чего нет и гарантированно не будет – это игровые автоматы онлайн. Дело в том, что слоты просто нереально приспособить под режим live. Что касается наиболее востребованных азартных игр в лайфе казино, то можно выделить следующие:

Европейская рулетка;

Американская рулетка;

Французская рулетка;

Покер Техасский Холдем;

Покер Омаха;

Блек Джек.

В зависимости от выбора онлайн казино можно встретить и другие live игры. К примеру, некоторые игровые клубы предлагают настольные развлечения в формате с живым крупьем, баккаром и даже костями.

Все зависит от того, насколько популярно казино, потому что в клубах, входящих в топ, всегда больше игр. Соответственно, и в live режиме развлечений будет гораздо больше, чем менее известные онлайн казино.

Мобильная версия

Разработанная для посетителей Вавада мобильная версия сайта позволяет игрокам запускать видеослоты с телефона или планшета. Она полностью адаптирована для сенсорных экранов разных размеров. Мобайл казино Вавада корректно работает при использовании любого интернет-браузера. По своему дизайну и возможностям интерфейса адаптированная версия сайта мало чем отличается от десктопной. Меню скрывает специальная кнопка, позволяющая исключить загромождение экрана излишней информацией.

При желании можно Вавада скачать на свой гаджет. Для установки софта необходимо:

Перейти с телефона на сайт казино Вавада. Прокрутите главную страницу вниз и нажмите кнопку «Установить сейчас». Нажмите кнопку «Добавить», чтобы установить приложение вручную. Дождаться завершения загрузки файла-установщика. Инициировать установку программы на девайс.

Чтобы скачать Вавада, владельцам мобильных устройств не требуются дополнительные знания или навыки. Работа программного обеспечения и качество графики остаются на стабильно высоком уровне независимо от характеристик девайса. Перед установкой приложения нужно изменить настройки смартфона – разрешить загрузку софта из неизвестных источников.

Для установки программы требуется несколько минут. После установки программы постоянные клиенты смогут авторизоваться в системе под старыми учетными данными, а новички создать учетную запись. Программа отличается упрощенным интерфейсом. На странице отсутствуют рекламные баннеры и всплывающие окна с навязчивой рекламой. Для управления игрой в горизонтальном положении необходимо нажимать ничего не нужно.

Бонусы

Новичкам казино Вавада доступно вознаграждение за первое пополнение баланса на сумму 250 рублей и более. В качестве поощрения выступают 150% к депозиту и 100 неоплачиваемых спинов. Размер максимального презента ограничен 7500. Бесплатные вращения начисляются в течение 5 дней до 20 FS. Для этого депозитного бонуса предусмотрен обязательный вейджер х35.

Дополнительным вознаграждением выступает кэшбэк до 20%, выдаваемый с вейджером х1. Точный размер частичного возврата определяется текущим статусом гемблера.

Дополнительные подарки ждут победителей слот-турниров и по промокодам казино. В Вавада регулярно проводятся розыгрыши призового фонда в виде фриспинов. Победители таких мер определяются по количеству раундов.

Служба поддержки

Техподдержка отвечает на вопросы посетителей без праздников и выходных. Обратиться за помощью в саппорт можно:

по электронной почте;

телефоном горячей линии;

в живом чате;

через Telegram-канал.

Немало полезной информации опубликовано в разделе «Частые вопросы». Написанные о казино Вавада отзывы постоянных гостей позволяют убедиться в профессионализме специалистов технической поддержки. Операторы подскажут, как восстановить доступ к аккаунту, активировать и отыграть бонус или обналичить выигрыш.

Часто задаваемые вопросы

Как рассчитываются выплаты на игровых автоматах?

Для игроков выплаты рассчитываются так: RTP = (общая сумма, возвращаемая игрокам)/(общая сумма ставок игроков). Этот расчет всегда будет возвращать результат в виде десятичной дроби (например, 0,95), а затем ее можно просто перевести в процент, которая в этом примере будет 95%.

Почему в игровых автоматах разные выплаты?

Поставщики программного обеспечения для онлайн-игровых автоматов Vavada casino не имеют никаких реальных ограничений относительно первоначального процента RTP в рублях, которое они встраивают в свои игры. Комиссия по азартным играм Великобритании или другой регулирующий орган устанавливает установленный законом минимум для онлайн-слотов, и поэтому поставщики могут сами устанавливать уровень выплаты.

Сколько времени обрабатывается ввод и вывод?

Чтобы положить деньги на счет Vavada casino, необходимо подождать немного. Во всех азартных заведениях мгновенное пополнение. Чтобы вывести средства на банковскую карту, иногда нужно подождать сроком до одной недели. В подавляющем большинстве других способов придется ждать минимум 5-10 минут.

Почему нельзя играть в лайф игры бесплатно?

Vavada casino просто не выгодно делать подобные режимы на условные фишки. Поэтому демо версий для лайфов аппаратов не существует и в ближайшем будущем их точно не будет.

Является live казино в мобильном приложении казино?

Да, играть в Live казино можно и на телефоне. Популярные онлайн казино, выпускающие мобильные версии под iOS и Android уже давно реализовали лайв казино на смартфонах.

Какие игры самые популярные в лайфе казино?

На данный момент чаще всего в лайфе казино играют в европейскую рулетку и техасский холдем. Именно эти игры уже давно считаются востребованными азартными игроками.